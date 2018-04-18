وفد يمثل مجلس مشايخ واعيان قبائل ترهونة يزور بلدية ابوسليم .





طرابلس 18 ابريل 2018 (وال)- قام وفد يمثل مجلس مشايخ واعيان قبائل

ترهونة رفقة عميد واعضاء المجلس البلدي بزيارة امس الثلاثاء الى بلدية

ابوسليم .

والقيت خلال الزيارة العديد من الكلمات من الجانبين التي اكدت على ضرورة

لم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف وبدء عملية البناء

والتعمير لبناء ليبيا .

ورحب عبدالرحمن الحامدي عميد المجلس البلدي ابوسليم بوفد مجلس مشايخ

واعيان قبائل ترهونة وبعميد واعضاء المجلس البلدي ومكونات البلدية ،

مؤكدا على اهمية هذه الزيارة التي اعتبرها خطوة نحو تعزيز وتحقيق

المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب الليبي .

من جانبه قدم عميد المجلس البلدي ترهونة عياد البي سالم الشكر لعميد

واعضاء المجلس البلدي ابوسليم وكافة المكونات البلدية على حفاوة

الاستقبال ، مؤكدا على اهمية هذه الزيارة للتنسيق المشترك والتعاون

المتواصل بين البلديتين .

وخلال كلمة وفد بلدية ترهونة عبر الشيخ صالح فاندي رئيس مجلس مشايخ

واعيان ترهونة عن سعادته لحفاوة الاستقبال ، مؤكدا بان هذا اللقاء يأتي

من اجل توحيد الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين .

وجاءت الزيارة تنفيذا لمحضر الاتفاق بين البلديتين و الذي تم توقيعه

يوم الخميس الماضي بمدينة ترهونة والذي نص على رفع الغطاء الاجتماعي عن

الخارجين عن القانون في البلديتين ، كما نص الاتفاق على التأكيد على

التعاون الاجتماعي في حل جميع المشاكل التي قد تحدث بين الحين والاخر وان

يلتزم الطرفان بميثاق يتعهد فيه كل الاطراف بتوظيف الخطاب الاعلامي في

وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى الدعوة للم الشمل والتقارب

والحوار والتعاون بعيدا عن لغة الفتنة وشق الصفوف بين ابناء الوطن .

(وال)