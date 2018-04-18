كوريا الجنوبية تبحث كيفية تحويل الهدنة مع الشمال إلى اتفاق سلام .





سول 18 ابريل 2018 ( وال ) - قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية

اليوم الأربعاء إنه يدرس كيفية تحويل الهدنة القائمة منذ عقود من الزمن

مع كوريا الشمالية إلى اتفاق سلام.

وذكر مسؤولون أمريكيون امس الثلاثاء إن مايك بومبيو مدير المخابرات

المركزية الأمريكية والمرشح لتولي وزارة الخارجية قام بزيارة سرية إلى

كوريا الشمالية خلال عطلة عيد القيامة والتقى مع زعيمها كيم جونج أون

لبحث قمة مزمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه تجري الكوريتان استعدادات لعقد قمة بين كيم ورئيس

كوريا الجنوبية مون جيه إن في 27 أبريل حيث ستأتي ضمن الموضوعات الرئيسية

محاولة لإنهاء الحرب الأهلية، التي دارت بين 1950 و1953، رسميا.

وقال مسؤول كبير بالرئاسة الكورية الجنوبية للصحفيين ردا على سؤال حول

القمة المزمعة بين الكوريتين "وفق إحدى الخطط، نحن نبحث إمكانية تحويل

الهدنة في شبه الجزيرة الكورية إلى اتفاق سلام".

وأضاف "نريد إدراج مناقشات لإنهاء الأعمال العدائية بين الجنوب والشمال".