اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاول لشباب ليبيا تعقد اجتماعها الاول الاحد القادم بطرابلس .





طرابلس 18 ابريل 2018 (وال) - اعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاول

لشباب ليبيا انها ستعقد اجتماعها التحضيري الاول يوم الاحد القادم بفندق

باب البحر بطرابلس .

واوضحت اللجنة في اعلان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ان المؤتمر

سيعقد تحت شعار "الشباب من وقود للحرب الى وقود للمصالحة ".

واشارت اللجنة الى ان المؤتمر الاول لشباب ليبيا يهدف الى ايجاد الحلول

التي تكفل وقف الصراع والجلوس على طاولة الحوار للوصول الى المصالحة

الوطنية الشاملة وانشاء جسم شرعي لكافة شباب ليبيا وضمان حقوقهم في مرحلة

الانتخابات البرلمانية وارئاسية القادمة ..

واضافت اللجنة في اعلانها الى ان اقامة المؤتمر تهدف كذلك الى الدفع

بالشباب لتولي المناصب القيادية في الدولة ،مشيرة الى ان اجتماعات

المؤتمر ستشمل مناطق ليبيا في الشرق والغرب والجنوب .

(وال)