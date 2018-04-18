رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة .





طرابلس 18 ابريل 2018 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج الثلاثاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد

المشري، حيث بحث الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

واتفق الطرفان على ضرورة تحقيق توافق وطني وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية

وأهمية احترام المسار الديمقراطي وصولاً لإجراء انتخابات على قاعدة

دستورية سليمة.

وتناول الاجتماع المختنقات التي تواجه عدد من مرافق الخدمات العامة

وجهود الحكومة لحلها وفقاً للأولويات وبقدر ما يتوفر لها من امكانيات،

كما تطرق الاجتماع لسبل حل المأزق الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد.

وبحث الاجتماع أطر واليات التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وفقا

لطبيعة مهام كلا منهما.

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