السراج يستقبل السفير الايطالي .



طرابلس 18 ابريل 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السفير

الايطالي لدي ليبيا السيد جوزيبي بيروني.

وبحث اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين

البلدين الصديقين.

وجدد السفير الايطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وتأييدها للمسار

الديمقراطي الذي يفضي إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات هذا العام ،

مشيدا بجهود السراج لتحقيق هذا الاستحقاق .

كما تحدث عن برامج التعاون المشترك في ملفي الهجرة غير الشرعية وانعاش

الاقتصاد .

من جانبه أكد السراج على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين

وابدى تطلعه لتطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى ان

المفوضية العليا للانتخابات قطعت خطوات هامة للتجهيز للانتخابات وفي

انتظار الاستفتاء على مشروع الدستور و اقرار مجلس النواب لقانون

الانتخابات لتجرى على ارضية دستورية صلبة تنقل البلاد إلى مرحلة

الاستقرار السياسي وتنتهي بذلك حالة الانقسام، التي أثرت سلبا على مؤسسات

الدولة.

(وال