لجنة المسارات السياحية الصحراوية تعقد اجتماعها الثاني بمقر الهيئة العامة للسياحة.





طرابلس 18 أبريل 2018 (وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاول

بطرابلس لبحث آليات تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة العامة

للسياحة، ووزارة المواصلات والنقل وتوفير قاعدة البيانات السياحة لإدارة

مشروع تنفيذ السكة الحديدية، تمهيداً لربط المواقع السياحية بمسار السكة

الحديدية ، وبمايخدم رؤية قطاع السياحة، ويحقق أهدافه.

حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك ووكيل

وزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل البري رئيس اللجنة المهندس عبدالمطلب

البدوي ورئيس اللجنة الادارية لمصلحة الطرق والجسور المهندس الحسين

سويدان ورئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع السكة الحديدية المهندس عادل

الجمل، والعميد حسني بتوري الحداد مندوب رئيس جهاز حرس الحدود ومدير مركز

المعلومات والتوثيق السياحي المهندس أسامة الخبولي ومدير إدارة تنشيط

السياحة زكريا أبوزيد، و أعضاء لجنة تحديد المسارات وخطوط السير السياحية

الصحراوية.

كما تم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للسياحة

بطرابلس مناقشة تشكيل فرق مشتركة لإعداد خطة عمل اللجنة المشكلة من

المجلس الرئاسي وفق القرار 152 للعام الجاري، لربط الطرق المعبدة

بالمسارات والدروب الصحراوية المؤدية إلى المزارات السياحية وتهيئتها

لاستقبال السياح، وإجراء المسح الميداني، ووضع العلامات الإرشادية

بالمواقع السياحية المستهدفة .

وتتولى اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي مهام تحديد المسارات وخطوط

السير السياحية الصحراوية لكامل الصحراء الليبية، ووضع العلامات

الارشادية باللغات المختلفة التي توضح تلك المسارات وبيان المسافة بينها.

وقد استعرض مدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي، عبر عرض ضوئي أهم

مراحل جمع البيانات والمعلومات التي قامت فرق المركز يجمعها خلال الفترة

الماضية، والتى تهذف إلى تحديد المسارات السياحية، باستخدام نظم

المعلومات الجغرافية.

... وال ...