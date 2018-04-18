النائبان أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان يحضران الاحتفال بالذكرى "60" لتأسيس جامعة طرابلس ويفتحان المعرض المصاحب.





طرابلس 18 أبريل 2018 ( وال ) - حضر النائبان بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، "عبدالسلام كاجمان"، امس الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامتها

جامعة طرابلس بمناسبة الذكرى "60"، لتأسيس الجامعة.

وألقيت خلالها عديد الكلمات، التي أشادت بالمنارة العلمية التي قامت

بتخريج كفاءات علمية بمختلف التخصصات، أسهمت في بناء ليبيا بفضل الأباء

المؤسسين لها.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور "نبيل النطاح"، في كلمته أمام الحضور،

بالمراحل التي مرت بها الجامعة طيلة العقود الستة الماضية واستطاعت بفضل

سواعد العاملين فيها أن تكون البيت الذي احتوى طلبة ليبيا من مختلف

المناطق في إطار المؤسسة العلمية العريقة التي استطاعت أن تتحصل على

الرقم أربعة آلاف ضمن التصنيف العالمي، ولازالت الجهود تبذل للحصول على

مراحل متقدمة في التصنيف لكي تحذو حذو الجامعات العالمية المتقدمة.

وأكد بأن إحياء هذه الذكرى يأتي في إطار الحرص على دعم هذه القلعة

العلمية لضمان استمرار مسيرتها في نشر العلم والثقافة باعتبارها أكبر

الجامعات على مستوى شمال افريقيا وتضم أكثر من 100 ألف طالب، وقرابة 4

آلاف عضو هيئة تدريس بمختلف التخصصات مقابل عدد 3 آلاف موظف.

كما تم خلال الاحتفالية تقديم عرض مرئي للجامعة منذ صدور مرسوم ملكي

لتأسيسها عام 1957 لضمها عدد 25 كلية، والمراحل التي مرت بها إلى الآن

بالإضافة لتكريم عدد 25 رئيس جامعة منذ تأسيسها قبل ستين عاماً ممن كان

لهم الفضل في وصول جامعة طرابلس على ما وصلت إليه من تقدم ورقي بتخريج

كفاءات علمية رفعت اسم ليبيا في المحافل الدولية.

وقام النائبان بافتتاح المعرض الخاص بالكليات وتجولا في أروقته واستمعا

لشروح ضافية من الطلبة المشرفين عليه.

الاحتفالية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية شملت معرض للكتاب والعديد

من البرامج المصاحبة، حضرها كل من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وزير

التعليم ، رئيس الجامعة ، عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس ، قدامى

الخريجين، عميدا بلديتي طرابلس وسوق الجمعة.

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