· النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري" يجتمع مع رئيس ديوان المحاسبة .الأربعاء ، 18-04-2018 - 08:49:00



طرابلس 18 أبريل 2018 ( وال ) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي
"فتحي المجبري" مع رئيس ديوان المحاسبة "خالد شكشك" امس الثلاثاء بمقر
الديوان ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها المجلس الرئاسي لمتابعة
الترتيبات المالية للعام 2018..
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المالية للعام 2018، والتي
أحالها المجلس لكل من المصرف المركزي وديوان المحاسبة، نهاية الأسبوع
الماضي ومن المتوقع أن تستمر المشاورات مع المركزي، وديوان المحاسبة،
وهيئة الرقابة الإدارية، حتى نهاية الأسبوع الجاري بحيث يتم إقرارها مع
بداية الأسبوع القادم.
...( وال ) ....

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