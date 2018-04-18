الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توقع مذكرة تعاون مع شركة تويوتا (ليبيا) لتدريب خريجي الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا.





طرابلس 18 أبريل 2018 ( وال ) - وقعت الهيئة الوطنية للتعليم

التقني والفني مذكرة تعاون مع شركة تويوتا (ليبيا) يتم بموجبها تدريب

خريجي الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا.

حيث وقع عن الهيئة الدكتور "عادل زنداح" رئيس لجنة إدارة الهيئة وعن

شركة تويوتا الأستاذ "عبدالرحيم مفتاح" نائب المدير العام لقطاع التعاون

بشركة تويوتا وذلك ضمن استراتيجية الهيئة في التعاون مع القطاع الخاص

لخلق فرص عمل للخريجين وتطويرهم وإعدادهم لسوق العمل وتطوير المناهج

العلمية والاستفادة من هذه الاتفاقيات في تدريب الطلبة وإقحامهم في محك

التدريب الميداني ..

وتخلل حفل التوقيع عرض مرئي اوضح من خلاله المهندس " عادل الشويهدي"

مدير مكتب التعاون الفني بالهيئة دور مكتب التعاون الفني ومراحل إعداد

هذه الاتفاقية والدورات التي قام بها مكتب التعاون الفني وأهمية التدريب

الميداني والتعلم فنيات الصيانة وخاصة صيانة السيارات .

وفي الختام الحفل قدم الدكتور "عادل زنداح" رئيس لجنة إدارة الهيئة

لوحات فنية من أعمال طلبة المعهد العالي لتقنيات الفنون كما تم تسليم

شهادة شكر وتقدير لشركة تويتا (ليبيا).

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