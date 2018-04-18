جامعة طرابلس تحتفل بالذكرى (60) لتأسيسها .





طرابلس 18 أبريل 2018 (وال)- أحيت جامعة طرابلس أمس الاثنين

الذكرى الستين لتأسيسها عام 1956 .

حضر الحفل الذي اقيم بمدرج كلية العلوم عدد من أعضاء مجلس النواب

والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير التعليم الدكتور"عثمان

عبدالجليل " ووكلاء الوزارة وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلبة .

وأكد رئيس الجامعة الدكتور " نبيل النطاح " خلال الكلمة التي

ألقاها بالمناسبة أن الجامعة تعمل من خلال كادرها الوظيفي والتعليمي

بعيدا عن التجدبات السياسية .. مشيرا أن الجامعة افتتحت خلال السنوات

الأخيرة عدد من الجهات الخدمية المجانية لمساعدة الطلاب .

من جهته اشاد وزير التعليم الدكتور بالدور العلمي الفعال الذي تقوم

به الجامعة في تطوير العملية التعلمية .. مشيرا أن القواعد العلمية

المتينة التي بنيت عليها هذه المؤسسة مكنتها من الوقوف في وجه كل

التجادبات السياسية والامنية خلال السنوات الماضية و جعلتها منبرا

مثالياً للعلم والتعليم وملاذا ًعلميا امناً لليبيين كافة .

وقدمت اللجنة المشرفة خلال الحفل " فيلم وثائقي " جسد مسيرة عمل

الجامعة وكلياتها على مدى ال 60 عاما الماضية والتطور الذي شهدته

التخصصات والكليات العلمية التابعة لها .

وفي ختام الحفل تم توزيع شهائد تكريم على كل رؤساء الجامعة منذ تأسيسها

تقديراً وعرفانا من الجامعة بجهودهم المبذولة للنهوض بمستوى العملية

التعليمية في البلاد.

يذكر بأن جامعة طرابلس آنشئت بقرار صدر عن " المملكة العربية الليبية

" لسنة 1956 وتعتبر أقدم جامعة على مستوى شمال أفريقيا وتضم 20 كلية

موزعة على مختلف بلديات طرابلس الكبرى.

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