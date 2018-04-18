بلدية سرت تقوم بتوفير صناديق لجمع القمامة سعة 1100 .





سرت 18 ابريل 2018 ( وال )- سلمت بلدية سرت عدد من صناديق القمامة

الجديدة إلى الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بالمدينة .

وقال مصدر بالمجلس لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن عدد الصناديق

الجديدة لجمع القمامة التى سلمتها البلدية للشركة العامة لخدمات النظافة

العامة بلغ (30) صندوقا سعة 1100 .

وأوضح المصدر أن المجلس البلدي يسعى بذلك إلى وضع حل لمشكلة انتشار

القمامة فى الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالمدينة .

واضاف أن 12 سيارة لتجميع القمامة الجديدة بمختلف السعات والاحجام

ستصل قريبا للبلدية لتساهم فى وضع حل نهائى لمشكلة ازمة النظافة فى

المدينة .

...(وال سرت)...