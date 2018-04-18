بلدية سرت تقوم بتوفير صناديق لجمع القمامة سعة 1100 .
الأربعاء ، 18- 04- 2018 - 08:38:00
سرت 18 ابريل 2018 ( وال )- سلمت بلدية سرت عدد من صناديق القمامة
الجديدة إلى الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بالمدينة .
وقال مصدر بالمجلس لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن عدد الصناديق
الجديدة لجمع القمامة التى سلمتها البلدية للشركة العامة لخدمات النظافة
العامة بلغ (30) صندوقا سعة 1100 .
وأوضح المصدر أن المجلس البلدي يسعى بذلك إلى وضع حل لمشكلة انتشار
القمامة فى الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالمدينة .
واضاف أن 12 سيارة لتجميع القمامة الجديدة بمختلف السعات والاحجام
ستصل قريبا للبلدية لتساهم فى وضع حل نهائى لمشكلة ازمة النظافة فى
المدينة .
...(وال سرت)...