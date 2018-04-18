بلدية غريان تعلن عن قفل الطريق الرئيسي الرابط بين مُدن الجنوب والغرب والشمال أمام الشاحنات وتغيير مسارها .





غريان 18 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت بلدية غريان عن قفل الطريق

الرئيسي الرابط بين مُدن الجنوب والغرب والشمال والذي يمر بمدينة غريان

التي تعتبر مركز ربط بين كافة الاتجاهات .

وأوضح ديوان المجلس البلدي في تعميمه الذي تلقت وكالة الأنباء

الليبية نسخة منه بأنه بناء على التقارير المقدمة من قسم المرور ، وقسم

الدوريات بمديرية أمن غريان ، ومكتب المواصلات ومصلحة الطرق والجسور

وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالبلدية والتي تفيد بتضرر الطريق الرئيسي

الرابط بين مُدن الجنوب والغرب والشمال ، وحدوث انهيارات كبيرة في عِدة

أجزاء منه مما تسبب في حوادث سير وأضرار بشرية ومادية فقد تقرر قفل

القطاع المتضرر من هذا الطريق .

وأضاف الديوان أنه تم تغيير اتجاه سير الشاحنات من بوابة القضامة

جنوب مدينة غريان إلى مسارات أخرى تفادياً لأي أضرار ، وذلك اعتباراً من

اليوم الأربعاء .

...(وال غريان)...