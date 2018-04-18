بلدية غريان تعلن عن قفل الطريق الرئيسي الرابط بين مُدن الجنوب والغرب والشمال أمام الشاحنات وتغيير مسارها .الأربعاء ، 18-04-2018 - 08:31:00



غريان 18 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت بلدية غريان عن قفل الطريق
الرئيسي الرابط بين مُدن الجنوب والغرب والشمال والذي يمر بمدينة غريان
التي تعتبر مركز ربط بين كافة الاتجاهات .
وأوضح ديوان المجلس البلدي في تعميمه الذي تلقت وكالة الأنباء
الليبية نسخة منه بأنه بناء على التقارير المقدمة من قسم المرور ، وقسم
الدوريات بمديرية أمن غريان ، ومكتب المواصلات ومصلحة الطرق والجسور
وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالبلدية والتي تفيد بتضرر الطريق الرئيسي
الرابط بين مُدن الجنوب والغرب والشمال ، وحدوث انهيارات كبيرة في عِدة
أجزاء منه مما تسبب في حوادث سير وأضرار بشرية ومادية فقد تقرر قفل
القطاع المتضرر من هذا الطريق .
وأضاف الديوان أنه تم تغيير اتجاه سير الشاحنات من بوابة القضامة
جنوب مدينة غريان إلى مسارات أخرى تفادياً لأي أضرار ، وذلك اعتباراً من
اليوم الأربعاء .
...(وال غريان)...

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