وصول شحنة من المستلزمات الطبية لمستشفى بن سينا التعليمى .
الأربعاء ، 18- 04- 2018 - 08:26:00
سرت 18 ابريل 2018 ( وال )- تسلمت إدارة الصيدلة والامداد الطبى
بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت شحنة جديدة من المستلزمات الطبية من جهاز
الامداد الطبى .
وقال مسؤول الامداد الطبى بالمستشفى " الهادى الخراز " لمراسل وكالة
الانباء الليبية بسرت إن الشحنة تشمل صناديق ادوية تخصصية ومستلزمات طبية
مختلفة تلبى حاجيات الاقسام والعمليات الجراحية الاستعجالية .
وأوضح " الخراز " أن الشحنة ستساهم فى تغطية النقص الشديد الحاص
بمختلف الاقسام الطبية منها الاستعالى والنساء والولادة والعمليات
الطارئة .
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