وصول شحنة من المستلزمات الطبية لمستشفى بن سينا التعليمى .





سرت 18 ابريل 2018 ( وال )- تسلمت إدارة الصيدلة والامداد الطبى

بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت شحنة جديدة من المستلزمات الطبية من جهاز

الامداد الطبى .

وقال مسؤول الامداد الطبى بالمستشفى " الهادى الخراز " لمراسل وكالة

الانباء الليبية بسرت إن الشحنة تشمل صناديق ادوية تخصصية ومستلزمات طبية

مختلفة تلبى حاجيات الاقسام والعمليات الجراحية الاستعجالية .

وأوضح " الخراز " أن الشحنة ستساهم فى تغطية النقص الشديد الحاص

بمختلف الاقسام الطبية منها الاستعالى والنساء والولادة والعمليات

الطارئة .

...(وال سرت)...