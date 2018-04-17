الاتحاد يلتقي هيليوبلس المصري الخميس القادم في ربع نهائي كأس أفريقيا للأندية لكرة اليد.





طرابلس 17 أبريل 2018 (وال)- يلتقي فريق الاتحاد نظيره فريق هيليوبلس

المصري، يوم الخميس القادم في منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس

أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، المقامة حاليا بالعاصمة المصرية

القاهرة.

وجاء تأهل الاتحاد إلى الدور ربع النهائي لملاقاة هيليوبلس المصري

صاحب المركز الأول عن المجموعة الثالثة، بعد حصوله على المركز الثاني عن

المجموعة الرابعة برصيد نقطتين جمعهما من فوز وخسارة، وخلف فريق الأهلي

المصري برصيد أربع نقاط في المركز الأول.

وكان فريق الاتحاد قد فقد مباراته في الجولة الثانية والأخيرة من

منافسات الدور التمهيدي أمام فريق الأهلي المصري بنتيجة (20-28) اليوم

الثلاثاء لتحديد صاحب المركزين الأول والثاني عن المجموعة الرابعة.

وسيلتقي فريق الأهلي المصري في منافسات الدور ربع النهائي يوم الخميس

القادم فريق راد ستار (ساحل العاج) صاحب المركز الثاني عن المجموعة

الثالثة.

يذكر أن المجموعة الرابعة ضمت فرق أندية الاتحاد(ليبيا) ومينواه

(الكاميرون) والأهلي (مصر) مستضيف البطولة.

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