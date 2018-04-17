جدول منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 17 أبريل 2018 (وال)- أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن جدول مباريات الفرق المتأهلة للدور

ربع النهائي من بطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017-2018، والتي ستنطلق

أولى منافساته يوم الجمعة 27 أبريل الجاري.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي حسب التواريخ والملاعب والمواعيد

التالية :.

* الجمعة 27 أبريل .

- الأخضر × الاتحاد .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء.

* الأربعاء 02 مايو.

- الأهلي طرابلس × المحلة .. ملعب طرابلس الدولي، الساعة 17:00 مساء.

* الجمعة 04 مايو.

- الأهلي بنغازي × الهلال .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء .

* السبت 05 مايو.

- خليج سرت × الخمس .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء .



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