جدول منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم.
الثلاثاء ، 17- 04- 2018 - 22:55:00
طرابلس 17 أبريل 2018 (وال)- أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد
الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن جدول مباريات الفرق المتأهلة للدور
ربع النهائي من بطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017-2018، والتي ستنطلق
أولى منافساته يوم الجمعة 27 أبريل الجاري.
وستقام مباريات الدور ربع النهائي حسب التواريخ والملاعب والمواعيد
التالية :.
* الجمعة 27 أبريل .
- الأخضر × الاتحاد .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء.
* الأربعاء 02 مايو.
- الأهلي طرابلس × المحلة .. ملعب طرابلس الدولي، الساعة 17:00 مساء.
* الجمعة 04 مايو.
- الأهلي بنغازي × الهلال .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء .
* السبت 05 مايو.
- خليج سرت × الخمس .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:15 مساء .
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