سيالة يؤكد ترحيب ليبيا بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الافريقي للدفع بالعملية السياسية في ليبيا .

اديس ابابا 17 ابريل 2018 (وال) - جدد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ترحيب ليبيا بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الافريقي للدفع بالعملية السياسية وحلحلة الجمود وتجاوز العقبات التي تعترض سبل الاستمرار في الحوار في ليبيا .

واشار سيالة في الاحاطة بالاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا اليوم الثلاثاء باديس ابابا الى مقررات القمة في يناير 2018 التي طالبت بمواصلة الاتصالات مع جميع الاطراف المعنيين في ليبيا .

واشاد سيالة في احاطته بجهود رئيس واعضاء اللجنة منذ انطلاق اعمالها وبزياراتها المتعددة ولقاءتها مع كل الاطراف في ليبيا .

وقال سيالة نجتمع اليوم في اديس ابابا لبحث اخر التطورات في بلادي وعلى كل المستويات .

واضاف ان هذا الاجتماع سياخذ بعين الاعتبار الاوضاع الامنية والسياسية وترتيبات المصالحة والتحديات الاخرى كالارهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقليمي بالخصوص .

واكد سيالة ان رئيس واعضاء حكومة الوفاق مستعدون للتعاون مع الجميع بكل ايجابية واننا مازلنا منفتحين وشفافين .

واشار سيالة الى ان حكومة الوفاق تبذل كل الجهود وتعمل بدون كلل لحلحلة جميع المختنقات والصعوبات المتراكمة على كل الصعد وحققت تطورات ايجابية في مكافحة الارهاب والجانب الامني .

وقال سيالة " لقد شهد بداية العام 2018 في معظم انحاء ليبيا استقرارا امنيا ملحوظا سواء في العاصمة او غيرها من المدن على الرغم من التحديات الامنية ،وقد اطلقت حكومة الوفاق بداية الشهر الجاري عملية عسكرية واسعة لتعقب المجموعات الخارجة عن القانون في الوديان والشعاب .

وجدد سيالة التاكيد على اهمية التعاون الامني بين دول الجوار للحيلولة دون تسرب الجماعات الارهابية .

واوضح سيالة ان ليبيا تتطلع الى عودة العمالة وعودة الشركات للمساهمة في اعادة الاعمار وهو مايحتاج الى دعم من دول القارة .

واشار سيالة الى ان منطقة جنوب ليبيا تواجه تحديات امنية بسبب طول الحدود ،مؤكدا ان اجتماع نيامي الامني بين الدول الاربع ليبيا تشاد النيجر السودان اكد على ضرورة التنسيق الامني بين هذه الدول لمحاربة عصابات الجريمة المنظمة العابرة .

واشار سيالة الى ان بعثة الامم المتحدة الى ليبيا اطلقت خطة عمل تنطوي على عدد من العناصر في وقت واحد بما في ذلك تعديل الاتفاق السياسي وتنظيم الملتقى الوطني الجامع والتضير للانتخابات واستئناف الحوار بين اللجنتين المعينتين من قبل مجلس النواب والاعلى للدولة .

ورحب سيالة باللقاءات التي استضافتها مصر بين قيادات عسكرية عليا من الاطراف الليبية للوصول الى نتائج لابعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات .

وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية اكد سيالة ان هذه الظاهرة لازالت ليبيا سباقة الى التنبيه الى مخاطرها وانها طرقت كل الابواب الاقليمية والدولية لطلب المساعدة والدعم والتنسيق لمكافختها .

واطلع سيالة اللجنة على التطورات الاخيرة بشان ملف الاسلحة الكيميائية في ليبيا والذي تم قفله نهائيا حيث نالت ليبيا شهادة من الامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والذي يؤكدبان ليبيا انجزت كل التزاماتها .

ودعا سيالة الدول التي لديها استثمارات ليبية ان تحافظ عليها من التاكل والاستغلال والنهب .

(وال)