الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي يعقد المؤتمر الصحفي الاسبوعي .

طرابلس 17 ابريل 2018 (وال) - استعرض الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي "محمد السلاك"، نتائج مشاركة السراج في أعمال القمة العربية في الدورة العادية التاسعة والعشرين التي عُقدت أول أمس الأحد بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية بحضور قادة وممثلي الدول العربية، حيث أفاد أن السيد السراج، أكد خلال كلمته في القمة، على تعامل حكومة الوفاق الإيجابي مع كل مبادرات الحل السياسي ودعم الجهود العربية والدولة الهادفة الى تحقيق التسوية للأزمة، مع ترحيبه بخارطة الطريق التي عرضها المبعوثُ الأممي والتي جاءت لتؤكد ما سبق وأن طرحه السراج في مبادرته الداعية إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للصراع السياسي في ليبيا لإنهاء الانقسام.



وأكد على مواقف دولة ليبيا الثابتة والحازمة في إدانة الإرهاب والتطرف والالتزام بمحاربته أينما وجد.



كما استعرض "السلاك" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، لقاء رئيس المجلس الرئاسي بالرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، حيث بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها. وأكد الرئيس المصري على دعمه لمفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية التي تُجرى بالقاهرة وعلى موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة التوصل الى حل للأزمة الليبية من خلال المسار السياسي وإجراء الانتخابات.

كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الليبية المصرية العليا برئاسة الرئيسين عقب شهر رمضان المبارك لبحث مجالات التعاون المختلفة.



وفي سياق متصل، استعرض "السلاك"، إجراء السيد السراج محادثات مع العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني"، تناولت مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أبدى العاهل الأردني استعداد بلاده للإسهام في رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال برامج متطورة للتدريب.



وبخصوص الترتيبات المالية، قال "السلاك"، إن المجلس الرئاسي، انتهى بالتعاون مع وزارة المالية، من إعداد الترتيبات المالية لعام 2018، وإنه قد تمت إحالتها إلى المصرف المركزي وديوان المحاسبة الخميس الماضي، للإقرار النهائي، وذلك وفقا الاتفاق السياسي، على أن تُستكمل الإجراءات من قبل الجهتين المعنيتين خلال هذا الأسبوع.



وبخصوص تطورات عملية عاصفة الوطن، أوضح " السلاك" متابعة غرفة عمليات (عاصفة الوطن) التابعة لقوة مكافحة الإرهاب، عملية الرصد والمتابعة وجمع المعلومات حول أي وجود لعناصر التنظيم الإرهابي في مناطق أخرى خارج النطاق الجغرافي للعملية، مؤكدا سيطرة القوة الكاملة على نطاق العملية وخلوها من أي عناصرَ أو بؤرِ إرهابية.



وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، حول اقتحام مقر القنصلية الليبية بالإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، من قبل القنصل السابق ومجموعة مصاحبة له، أكد "السلاك" إدانة المجلس الرئاسي للواقعة، مشيرا إلى أن هنالك قرارا صدر من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بتكليف السيد "عادل الحاسي" قنصلا عاما بالإسكندرية، وإلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فعلي بتاريخ 13 مارس 2018، موضحا أن وزارة الخارجية تتابع هذا الأمر باهتمام شديد وتتواصل مع الجانب المصري لاحتواء المسألة.

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