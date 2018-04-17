صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي مستقرة .





واشنطن 17 ابريل 2018 (وال) -أبقى صندوق النقد، على توقعاته للنمو

العالمي لعامي 2018 و2019 بدون تغيير عند 3.9 في المائة لكل منهما، بعد

تحديث للتوقعات في يناير الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي اليوم

الثلاثاء إن النمو العالمي سيبقى مستقرا هذا العام والعام القادم مدعوما

بتجارة قوية وتحفيز مالي في الولايات المتحدة سيتلاشى في أوائل العقد

القادم، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى الإضرار

بثقة السوق والإنتاج.

ونشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في

واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع.

وقال الصندوق في التقرير ”من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بعد

العامين القادمين“، مضيفا أن الاقتصادات المتقدمة ستتضرر نظرا لارتفاع

عدد السكان من كبار السن وضعف الإنتاجية.