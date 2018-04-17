واشنطن ولندن تحذران من هجوم إلكتروني عالمي "وشيك" غير مسبوق .الثلاثاء ، 17-04-2018 - 16:53:00



واشنطن 17 أبريل 2018 (وال) - حذرت امريكا وبريطانيا ، من إمكانية أن
يقوم قراصنة انترنت ترعاهم روسيا ، بشن هجوم إلكتروني عالمي غير مسبوق.
وجاء في بيان مشترك للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ومكتب
التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي ان الأهداف
المحتملة للهجوم تتمثل في مزودي خدمات الإنترنت وحكومات والبنية التحتية
للقطاعين العام والخاص.
وقالت الدولتان في البيان المشترك إن روسيا تهدد سلامة أمريكا وبريطانيا.
ونقلت وكالة أنباء "برس أسوشيشن" البريطانية عن منسق الأمن السيبراني في
البيت الأبيض روب جويس أن "الهجوم الوشيك" غير مرتبط بالضربات الصاروخية
التي قادتها الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وفرنسا على سورية السبت
الماضي.
في وقت سابق من هذا الشهر ، حذر حلف شمال الأطلسي من أنه قد يستخدم آليته
الدفاعية الجماعية للمرة الثانية في تاريخه إذا تعرض لهجوم إلكتروني
مدمر.

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