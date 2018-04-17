خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون دوما.





دمشق 17 أبريل 2018 (وال) - وصل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

اليوم الثلاثاء إلى مدينة دوما للتحقيق في الهجوم الكيماوي المزعوم الذي

وقع في السابع من أبريل الجاري.

ونقلت وكالة الانباء السورية عن مصدر سوري في رسالة مقتضبة أن "خبراء

منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وصلوا إلى دوما" الواقعة بالغوطة

الشرقية معقل المعارضة بضواحي دمشق.

ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل فيما لم تصدر المنظمة نفسها أي

بيان لتأكيد صحة هذه المعلومات.