إيطالية تحذر من عمليات "الرسو الشبحي" للمهاجرين على السواحل الجنوبية.





روما 17 أبريل 2018 (وال) - حذّر رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو

غابرييلي من عمليات "الرسو الشبحي" للمهاجرين على السواحل الجنوبية

لايطاليا.

وقال غابرييلي غب ندوة عقدت في مديرية مكافحة الجريمة بروما، إن "مسألة

الرسوّ الشبحي يثير اهتمامنا منذ بعض الوقت، ويعزى ذلك الى أنه بعد تفكك

تنظيم (داعش) هناك قلق من إمكانية وصول المقاتلين الأجانب إلى أوروبا من

خلال القنوات التي كنا نظنها غير مناسبة لهم سابقا".

وأشار إلى أن كل ما سلف ذكره، يحظى باهتمام استخباراتنا، لكنني لا

أحب أن يصبح ذلك مصدر قلق للايطاليين .