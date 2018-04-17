الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ مجهولة المصدر.





دمشق 17 أبريل 2018 (وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان

اليوم الثلاثاء أن منظومات الدفاع الجوي السورية اعترضت فجر اليوم صواريخ

مجهولة المصدر.

وذكر المرصد أن دوي انفجارات سمعت في ريف حمص الجنوبي الشرقي بوسط سوريا

وفي منطقة القمون، شرقي دمشق، كما شوهد وميض في سماء المنطقتين.

ونقل المرصد عن مصادر سورية قولها إن الانفجارات ناجمة عن قصف صاروخي

واعتراض صواريخ في سماء المنطقتين، في حين لم يسقط أي صاروخ على مطار

الشعيرات العسكري في ريف حمص الجنوبي الشرقي، أو مطاري الضمير والناصرية

في القلمون الشرقي.