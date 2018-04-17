اختطاف مهندس ألماني في شمال نيجيريا ومقتل شرطي يرافقه.





أبوجا 17 أبريل 2018 (وال) - ألنت مصادر أمنية نيجيرية اليوم

الثلاثاء عن اختطاف مهندس ألماني على يد مجموعة من مسلحة بالقرب من مدينة

كانو في شمال نيجيريا، بحسب ما .

ذكرت المصادر، أن الحادث وقع الحادث أمس الاثنين، عندما وقعت مجموعة من

موظفي شركة "دانتاتا آند ساوي" التي يعمل لصالحها المهندس الألماني مايكل

كريمزا، في كمين أثناء توجههم لأحد مواقع البناء.

وأضافت أن خمسة رجال مسلحين قاموا بفتح النيران على السيارة التي تقل

العمال لإيقافها وقتلوا ضابط الشرطة الذي كان يرافق المجموعة.