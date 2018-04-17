أمريكا تخشى تلاعب روسيا في أدلة الهجوم الكيماوي في دوما.الثلاثاء ، 17-04-2018 - 16:00:00



جنيف 17 أبريل 2018 (وال) - تخشى أمريكا تلاعب روسيا في أي أدلة
ممكنة للهجوم الكيماوي الذي استهدف سكان المعارضة السوية في دوما، ودعت
كافة الأطراف المتورطة في الصراع للسماح بفتح تحقيق "أمن وعاجل بصلاحية
الدخول الكامل" لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال ال المبعوث الامريكي لدى المنظمة، كينيث وارد، "ندعو كافة الأطراف
لضمان مهمة تقصي الحقائق في الهجمات في دوما بشكل آمن وعاجل وبصلاحية
الدخول الكامل".
وأضاف أنه "في جميع الأحوال، نعتقد أن روسيا قد تكون زارت مكان الهجوم.
ويقلقنا احتمالية تلاعبها في الموقع بهدف إفشال جهود بعثة منظمة حظر
الأسلحة الكيميائية".

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