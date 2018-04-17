سيالة يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي استضافة ليبيا لاجتماع دول الجوار القادم في العاصمة طرابلس.





اديس ابابا 17 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد

سيالة اليوم الثلاثاء مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وذلك على

هامش اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا

المنعقدة في اديس ابابا .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تناول الاجتماع بحث الترتيبات

الجارية لاستضافة طرابلس الشهر القادم لاجتماعات اللجنة الوزارية لتنفيذ

اجندة 2063 المعنية بالتنمية بصفة عامة في القارة الافريقية بدء من

القضاء على الصراعات الى التنمية الاقتصادية .

كما بحث سيالة مع فكي التطورات في الملف الليبي وعدد من القضايا

الاقليمية والدولية .

واستعرض الجانبان نتائج اجتماعات دول الجوار التي تهدف الى ايجاد حلول

للازمة الليبية ،حيث عبر سيالة عن تقديره للدور الايجابي الذي يلعبه

الاتحاد الافريقي في المسالة الليبية .

واستعرض سيالة مع فكي استضافة ليبيا لاجتماع دول الجوار القادم في

العاصمة طرابلس .

(وال)