بلجيكا تعلن بدء العمل بنظام تسجيل معطيات المسافرين .





بروكسل 17 ابريل 2018 ( وال ) - أعلن وزير الداخلية البلجيكي " يان

يامبون " ، عن بدء العمل الفعلي بنظام تسجيل معطيات المسافرين جوا ، وذلك

من أجل تسهيل عمليات ضبط الحدود وتحديد هويات الأشخاص الذين يدخلون

البلاد ويخرجون منها.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الثلاثاء أن تفعيل هذا

النظام يأتي تنفيذاً لتوجيه أوروبي يقضي بإقامة سجل لحفظ معطيات

المسافرين جوا من وإلى دول الاتحاد ، وذلك كرد فعل على هجمات باريس عام

2015.

وطالب الاتحاد الأوروبي كافة دوله التزود بهذا النظام قبل حلول نهاية

شهر مايو القادم ، حيث "وضعت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا مسألة إقامة

هذا السجل على رأس أولوياتها .

وتنوي السلطات البلجيكية توسيع النظام ليشمل أيضاً المسافرين براً

وبحراً، حيث تجري حالياً اتصالات مع شركات النقل البري وشركات القطارات

العابرة للبلاد.

ويتوقع أن يكون سجل تسجيل معطيات المسافرين براً وبحراً وجوا، جاهزاً

تماماً للعمل في بلجيكا خلال العام القادم.

...( وال )...