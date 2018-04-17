بيان نادي الأسير الفلسطيني : ( 6500 ) أسير فلسطيني في سجون
ومعتقلات قوات الاحتلال الاسرائيلي .
الثلاثاء ، 17- 04- 2018 - 14:47:00
رام الله 17 ابريل 2018 ( وال )- كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم
الثلاثاء أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل في سجونها ( 6500 )
فلسطيني بينهم ( 350 ) طفلا .
ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للنادي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
الذي يوافق اليوم أن من بين المعتقلين ( 62 ) امرأة من بينهن ( 21 ) أما
وثماني فتيات قاصرات ، إضافة إلى ( 6 ) نواب في المجلس التشريعي
الفلسطيني .
وقال البيان ( منذ بداية عام 2018 الجاري اعتقلت قوات الاحتلال
الاسرائيلي ( 1928 ) فلسطينيا وذلك حتى نهاية شهر مارس 2018 ، من بينهم (
369 ) طفلا و ( 36 ) امرأة".
وأضاف أن هناك ( 12 ) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما و
( 25 ) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن.
كما يوجد في معتقلات قوات الاحتلال قرابة ( 500 ) معتقل إداري ، من
بينهم ثلاث أسيرات، واثنين من القاصرين ، إضافة إلى أربعة نواب في المجلس
التشريعي ما زالوا قيد الاعتقال الإداري .
وأضاف النادي أن هناك "نحو ( 700 ) أسير يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة
إلى علاج ومتابعة صحية حثيثة ، منهم ( 26 ) أسيرا مصابون بالسرطان .
وجاء في بيان النادي أن نحو مليون حالة اعتقال وثقت منذ عام 1948 .
وينظم الفلسطينيون في هذا اليوم مسيرات في كافة المحافظات لإحياء
الذكرى التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 لتكون يوم " وفاء
للحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال .
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