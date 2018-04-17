سيالة يشارك في اجتماعات لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا في اديس ابابا .الثلاثاء ، 17-04-2018 - 13:17:00



اديس ابابا 17 ابريل 2018 (وال)- شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق
الوطني محمد سيالة في اديس ابابا اليوم الثلاثاء في اجتماعات لجنة
الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى على المستوى الوزاري المعنية بليبيا .
وقدم سيالة في الجلسة الافتتاحية لاعمال اللجنة احاطة حول المستجدات
السياسية في ليبيا ، كما قدم المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة احاطة
مماثلة للجنة .
وكان سلامة قد اجتمع الاثنين مع مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد
الأفريقي إسماعيل الشرقي لبحث آخر الاستعدادات لاجتماع اللجنة.
(وال)

الأكثر قراءة في وال

محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.
اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .
إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا