سيالة يشارك في اجتماعات لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا في اديس ابابا .





اديس ابابا 17 ابريل 2018 (وال)- شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة في اديس ابابا اليوم الثلاثاء في اجتماعات لجنة

الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى على المستوى الوزاري المعنية بليبيا .

وقدم سيالة في الجلسة الافتتاحية لاعمال اللجنة احاطة حول المستجدات

السياسية في ليبيا ، كما قدم المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة احاطة

مماثلة للجنة .

وكان سلامة قد اجتمع الاثنين مع مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد

الأفريقي إسماعيل الشرقي لبحث آخر الاستعدادات لاجتماع اللجنة.

(وال)