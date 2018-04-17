سيالة يشارك في اجتماعات لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى
المعنية بليبيا في اديس ابابا .
الثلاثاء ، 17- 04- 2018 - 13:17:00
اديس ابابا 17 ابريل 2018 (وال)- شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق
الوطني محمد سيالة في اديس ابابا اليوم الثلاثاء في اجتماعات لجنة
الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى على المستوى الوزاري المعنية بليبيا .
وقدم سيالة في الجلسة الافتتاحية لاعمال اللجنة احاطة حول المستجدات
السياسية في ليبيا ، كما قدم المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة احاطة
مماثلة للجنة .
وكان سلامة قد اجتمع الاثنين مع مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد
الأفريقي إسماعيل الشرقي لبحث آخر الاستعدادات لاجتماع اللجنة.
(وال)