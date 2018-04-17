موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء 17 ابريل 2018 .
الثلاثاء ، 17- 04- 2018 - 12:52:00
*** البيت الابيض يعلن بان امريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة بحق روسيا
لكنها لم تتخذ قرارا بذلك بعد.
*** قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 4 شبان من عزون شرق قلقيلية.وتقوم
بتجريف الأراضٍي الفلسطينية لتوسيع مستوطنة جاثمة على أراضي المواطنين..
كما قامت قوات الاحتلال بتفتيش المنازل، وتنصب الحواجز على مداخل البلدات
في محافظة الخليل.
*** أسعار الذهب ترتفع اليوم مع نزول الدولار لأدنى مستوياته في نحو
ثلاثة أسابيع، وتلقى المعدن النفيس دعما ايضا من استمرار المخاوف
المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
*** ميانمار تصدر عفوا عن أكثر من 8000 سجين.
*** وزارة العدل العراقية، تعلن بان أحكام الإعدام نفذت في 13 محكوما
,وأن جرائم الإرهاب التي قاموا بها توزعت ما بين تفجير سيارات ملغمة وقتل
عناصر أمنية والقيام بالاختطاف.
*** المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن في بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس
الأمريكي سيستقبل الرئيس النيجيري محمد نهاية الشهرويناقش معه سبل
تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الأولويات المشتركة بين
البلدين,ومحاربة الإرهاب.
*** مصدر بوزارة الوحدة بكوريا الجنوبية يعلن للصحفيين بإن الكوريتين
تجريان اجتماع تنسيقا لعقد محادثات رفيعة المستوى تحضيرا لمحادثات القمة
بين الكوريتين المرتقبة في يوم 27 أبريل الجاري.
** (( وكالة الانباء الليبية ))
**