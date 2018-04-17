موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء 17 ابريل 2018 .





*** البيت الابيض يعلن بان امريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة بحق روسيا

لكنها لم تتخذ قرارا بذلك بعد.

*** قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 4 شبان من عزون شرق قلقيلية.وتقوم

بتجريف الأراضٍي الفلسطينية لتوسيع مستوطنة جاثمة على أراضي المواطنين..

كما قامت قوات الاحتلال بتفتيش المنازل، وتنصب الحواجز على مداخل البلدات

في محافظة الخليل.

*** أسعار الذهب ترتفع اليوم مع نزول الدولار لأدنى مستوياته في نحو

ثلاثة أسابيع، وتلقى المعدن النفيس دعما ايضا من استمرار المخاوف

المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

*** ميانمار تصدر عفوا عن أكثر من 8000 سجين.

*** وزارة العدل العراقية، تعلن بان أحكام الإعدام نفذت في 13 محكوما

,وأن جرائم الإرهاب التي قاموا بها توزعت ما بين تفجير سيارات ملغمة وقتل

عناصر أمنية والقيام بالاختطاف.

*** المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن في بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس

الأمريكي سيستقبل الرئيس النيجيري محمد نهاية الشهرويناقش معه سبل

تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الأولويات المشتركة بين

البلدين,ومحاربة الإرهاب.

*** مصدر بوزارة الوحدة بكوريا الجنوبية يعلن للصحفيين بإن الكوريتين

تجريان اجتماع تنسيقا لعقد محادثات رفيعة المستوى تحضيرا لمحادثات القمة

بين الكوريتين المرتقبة في يوم 27 أبريل الجاري.



** (( وكالة الانباء الليبية ))

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