ميانمار تصدر عفوا عن أكثر من 8000 سجين.





يانجون17 ابريل 2018 ( وال ) - قال رئيس ميانمار الجديد " وين منت"

اليوم الثلاثاء إن بلاده ستطلق سراح أكثر من ثمانية آلاف مسجون بموجب عفو

في خطوة قالت الحكومة إنها ستقدم دعما إنسانيا في ظل إصلاحات سياسية في

البلاد بعد عقود من الحكم العسكري.

وذكر قرار العفو الرئاسي، الذي وقعه الرئيس " منت "، أن هذه الخطوة تهدف

لتحقيق السلام في إطار الاحتفالات بالعام الجديد في ميانمار. ولم يشر

المرسوم إلى موعد تنفيذ العفو.

وقال مكتب الرئيس في بيان "لتحقيق السلام وإدخال السرور على قلوب الناس

ومن أجل الدعم الإنساني سيصدر عفو عن 8490 سجينا".

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