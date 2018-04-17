لجنة القوافل" تقوم بإجراء 4263 كشفاً طبياً بمستشفى مرزق العام .





مرزق 17 ابريل 2018 ( وال ) - افادت لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة

بحكومة الوفاق الوطني أنها قامت بإجراء 4263 كشفاً طبياً خلال شهر مارس

الماضي على أيدي أطباء القافلة بمستشفى مرزق العام.

وأوضحت اللجنة في تقرير لها أن الكشوفات شملت تخصصات الباطنة

والجراحة العامة والأطفال والعظام .حيث أظهرت الإحصائيات إجراء 1740 كشف

طبي في عيادتي الباطنة؛ تم إيواء 15 حالة منها داخل المستشفى.

في حين بلغت إحصائية عيادة الجراحة العامة 690 كشف طبي؛ دخلت 7 حالات

منها حجرة العمليات بعد إجراء الكشف. فيما تم داخل عيادة العظامإجراء 733

كشفاً طبياً؛ في حين بلغ إجمالي الكشوفات الطبية بعيادة الأطفال 1100 كشف

طبي.

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