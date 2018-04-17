لجنة القوافل" تقوم بإجراء 4263 كشفاً طبياً بمستشفى مرزق العام .
الثلاثاء ، 17- 04- 2018 - 12:42:00
مرزق 17 ابريل 2018 ( وال ) - افادت لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة
بحكومة الوفاق الوطني أنها قامت بإجراء 4263 كشفاً طبياً خلال شهر مارس
الماضي على أيدي أطباء القافلة بمستشفى مرزق العام.
وأوضحت اللجنة في تقرير لها أن الكشوفات شملت تخصصات الباطنة
والجراحة العامة والأطفال والعظام .حيث أظهرت الإحصائيات إجراء 1740 كشف
طبي في عيادتي الباطنة؛ تم إيواء 15 حالة منها داخل المستشفى.
في حين بلغت إحصائية عيادة الجراحة العامة 690 كشف طبي؛ دخلت 7 حالات
منها حجرة العمليات بعد إجراء الكشف. فيما تم داخل عيادة العظامإجراء 733
كشفاً طبياً؛ في حين بلغ إجمالي الكشوفات الطبية بعيادة الأطفال 1100 كشف
طبي.
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