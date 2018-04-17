مصر توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجال الغاز والبترول.الثلاثاء ، 17-04-2018 - 12:44:00



القاهرة 17 ابريل 2018 (وال) - أعلن وزير البترول المصري " طارق الملا"
اليوم الثلاثاء في مؤتمر نفطي أن بلاده ستوقع اتفاقية مع الاتحاد
الأوروبي الأسبوع القادم في مجالات الغاز والبترول والكهرباء، في إطار
مساعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة.
وذكرت وكالة رويترز للانباء ان مصر تعكف على زيادة إنتاج الغاز في شرق
البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل
ظُهر العملاق الذي تديره إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز
ستساعدها على التصدير لأوروبا.
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