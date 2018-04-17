موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الثلاثاء 17 ابريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي الدكتور "فتحي المجبري" يتابع

مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من المدراء بالمصرف الترتيبات

المالية للعام 2018 التي أحالها المجلس لكل من مصرف ليبيا المركزي،

وديوان المحاسبة نهاية الأسبوع الماضي.

* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي ( معيتيق ) يبحث مع سفير جمهورية

كوريا الجنوبية لدى ليبيا "تشوي سونغ سو"، الخطوات العملية بشأن عودة

الشركات الكورية، لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها خاصة مشروعات

المحطات الكهربائية.

* طرابلس- رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يبحث مع سفير

كوريا الجنوبية لدى ليبيا سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة

والشركات الكورية الجنوبية .

*طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، يناقش مع القائم

بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا "وانع تشيمين" سبل تطوير العلاقات الليبية

الصينية في مختلف المجالات، والعمل على عودة الشركات الصينية لاستكمال

المشروعات المتعاقد عليها في مجالات الإسكان، المرافق، الاتصالات، الطرق،

خلال الأشهر القادمة.

* طرابلس - المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الامم المتحدة

الإنمائي "لؤي شبانة"، يقدم للنائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"،

الخطط والبرامج التي يسعى البرنامج لتنفيذها في ليبيا، وفق الاحتياجات

الفعلية خاصة بقطاع الرعاية الصحية .

* طرابلس- وزير العدل بحكومة الوفاق يترأس الاجتماع الدوري الرابع لهذه

السنة بحضور مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ورئيس جهاز الشرطة

القضائية .

* طرابلس- اجتماع ليبي ألماني ينعقد بوزارة الداخلية يناقش سبل

تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الامنية وإعداد برامج لتنظيم

دورات تدريبية وتزويد جهاز المباحث الجنائية ببعض الإمكانيات والاجهزة

العلمية المتطورة في هذا المجال .

*غريان- المجلس البلدي غريان‏ يعقد اجتماع بخصوص الانهيار بالطريق

الرئيسي غريان - طرابلس, ويكلف قسم المرور والدوريات بالتواجد فى

المواقع المعنية لتنظيم حركة سير المركبات طوال 24 ساعة.



(( وكالة الانباء

الليبية ))

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