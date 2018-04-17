الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 17 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على

المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية " ، والرياح جنوبية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-28)

درجة مئوية وتتجاوز (31) درجة مئوية على أبونجيم ، وتسجل إنخفاضا ملحوظا

يوم الغد على أغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى

معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (20-25) درجـــة مئويــــة

وتصل إلى ( 32) درجة مئوية على جالو والجغبوب وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد

على أغلب المناطق .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على هون ومناطق أقصى الجنوب الغربي،

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق غدامس والحمادة

بينما تكون شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بقية المناطق

مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (35-39) درجة مئوية ولاتتجاوز ( 30 ) درجة مئوية على مناطق غدامس

والحمادة وهون .



* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية إلى قليلة السحب " والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية

معتدلة السرعة ودرجــات الحــرارة القصوى تتــراوح هذا اليوم مــابين (35

-39) درجة مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

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