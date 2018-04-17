نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الثلاثاء ، 17- 04- 2018 - 11:27:00
طرابلس 17 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
" - السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم ومن المتوقع سقوط
أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة فترة الليل وصباح الغد قد يصحبها
خلايا من السحب الرعدية .
" - الريح برانى سرعته مابين (05-20)عقدة يصل مساء اليوم الى
(25)عقدة على الساحل من زوارة الى طرابلس.
" - إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.75-1.75) متر.
" - البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل من زوارة الى
طرابلس.
" - درجة حرارة سطح البحر مابين (16- 17) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
" - السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
" - الريح شرش ويكون برانى يوم الغد سرعته مابين (05 - 20)عقدة.
" - إرتفاع الموج يتراوح مابين )0.50-1.00)متر .
" - البحر خفيف الموج .
" - درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 17) درجة مئوية.
" - الرؤيـة جيدة.
...( وال ) ...