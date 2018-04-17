نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 17 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

" - السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم ومن المتوقع سقوط

أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة فترة الليل وصباح الغد قد يصحبها

خلايا من السحب الرعدية .

" - الريح برانى سرعته مابين (05-20)عقدة يصل مساء اليوم الى

(25)عقدة على الساحل من زوارة الى طرابلس.

" - إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.75-1.75) متر.

" - البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل من زوارة الى

طرابلس.

" - درجة حرارة سطح البحر مابين (16- 17) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

" - السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

" - الريح شرش ويكون برانى يوم الغد سرعته مابين (05 - 20)عقدة.

" - إرتفاع الموج يتراوح مابين )0.50-1.00)متر .

" - البحر خفيف الموج .

" - درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 17) درجة مئوية.

" - الرؤيـة جيدة.

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