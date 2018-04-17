المجلس البلدي غريان يشكل لجنة فنية بخصوص الانهيار بالطريق الرئيسي غريان - طرابلس .





غريان 17 ابريل 2018 ( وال ) - عقد المجلس البلدي غريان‏ اجتماع

بخصوص الانهيار بالطريق الرئيسي غريان - طرابلس.

ضم جهاز مشروع المواصلات، وقسم الدوريات بمديرية الامن، ومكتب المواصلات،

والمشروعات بالبلدية . وناقش المشاركون مشكلة الانهيار والهبوط الموجود بالطريق الرئيسي

غريان طرابلس في ثلاث مواقع ، مما يشكل خطر على المواطنين ويتسبب في وقوع

العديد من حوادث السير .

وتقرر خلال الاجتماع قفل الطريق أمام الشاحنات من بوابة القضامة

وتحويلها الى إتجاهات أخرى.

قفل الجزء المتضرر أمام حركة جميع المركبات من خزان شريفة إلى المدينة

الرياضية حفاظآ على أمن وسلامة المارة.

متابعة الموضوع مع المجلس الرئاسي وطلب الموافقة على المخصصات للبدء فى

أعمال الصيانة .

تكليف قسم المرور والدوريات من قبل مديرية الامن بالتواجد فى المواقع

المذكورة لتنظيم حركة سير المركبات على مدى 24 ساعة.

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