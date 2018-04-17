البيت الأبيض : الرئيس ترامب سيستقبل الرئيس النيجيري آواخر أبريل الجاري.





واشنطن 17 ابريل 2018 (وال) - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب سيستقبل الرئيس النيجيري محمد بوهاري في البيت الأبيض في 30

أبريل الجاري.

وأوضح بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز اليوم، أن الرئيس

الأمريكي يتطلع لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الأولويات

المشتركة بين البلدين.

وأضاف البيان أن اللقاء سيبحث أيضا تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات في

نيجيريا، ومحاربة الإرهاب، ووصف البيان العلاقة بين البلدين

بالقوية .

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