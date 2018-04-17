الكوريتان تجريان تنسيقا لإجراء محادثات رفيعة المستوى بينهما .





سيول 18 ابريل 2018 ( وال ) - أوضحت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية

اليوم الثلاثاء أنها تجري تنسيقا مع الجانب الشمالي لعقد محادثات رفيعة

المستوى تحضيرا لمحادثات القمة بين الكوريتين المرتقبة في يوم 27 أبريل

الجاري.

وقال مصدر بالوزارة للصحفيين اليوم ،إن الكوريتين تجريان تنسيقا حول

جدول زمني لمحادثات رفيعة المستوى في إطار الاستعدادات النهائية لمحادثات

القمة بينهما.

ومن المحتمل عقد محادثات رفيعة المستوى في يوم 20 أبريل بعد محادثات

العمل بشأن البروتوكول وتدابير الأمن والاتصالات والتغطية الصحفية

لمحادثات القمة في يوم 18 أبريل.

وكانت الكوريتان قد عقدتا محادثات رفيعة المستوى في يوم 29 مارس

الماضي حيث ناقشتا أجندة القمة بينهما والجدول الزمني لمحادثات العمل

واتفقتا على عقد محادثات رفيعة المستوى أخرى إذا لزم الأمر.