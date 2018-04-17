النائب فتحي المجبري يلتقي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي لمتابعة الترتيبات المالية للعام 2018.





طرابلس 17 أبريل 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي

الدكتور "فتحي المجبري" امس الإثنين بمحافظ مصرف ليبيا المركزي

" الصديق الكبير " وتم الاتفاق على بداية المشاورات لمتابعة

الترتيبات المالية للعام 2018.

وفي هذا الخصوص عقد النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري" اليوم

اجتماع مشترك مع الدكتور "عبد اللطيف التونسي"، مدير مكتب المحافظ،

و"ناجى عيسى"، مدير إدارة البحوث والإحصاء، والدكتور "محمد أبوسنينة"،

المستشار الاقتصادي بالمصرف، و "فتحي الحاجي" مدير إدارة العمليات

المصرفية .. تم خلاله متابعة الترتيبات المالية للعام 2018 التي أحالها

المجلس لكل من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة نهاية الأسبوع

الماضي.

وأوضحت ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء : أن المجلس

الرئاسي يتابع المشاورات بالخصوص مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة

وهيئة الرقابة الإدارية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحيث يتم إقرارها مع

بداية الأسبوع القادم.

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