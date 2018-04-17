الذهب يرتفع مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في نحو 3 أسابيع .





واشنطن 18 ابريل 2018 ( وال ) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع

نزول الدولار لأدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، وتلقى المعدن النفيس

دعما أيضا من استمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات

المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2

بالمئة إلى 1347.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقر في العقود

الأمريكية الآجلة عند 1350.60 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من

العملات، إلى 89.270 في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوى له منذ 28

مارس .

ونزل الدولار أمام الين 0.2 بالمئة إلى 106.93 ين، مبتعدا عن أعلى

مستوياته في سبعة أسابيع البالغ 107.78 ين الذي لامسه يوم الجمعة مع تأهب

المتعاملين لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء

الياباني شينزو آبي يبدأ يوم الثلاثاء.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 16.72 دولار للأوقية، بينما زاد

البلاتين 0.5 بالمئة إلى 928.99 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1006 دولارات للأوقية، بعدما ارتفع إلى

أعلى مستوى له منذ الأول من مارس عند 1012.10 دولار في الجلسة السابقة.