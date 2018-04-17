رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز
التعاون بين المؤسسة والشركات الكورية الجنوبية.
الثلاثاء ، 17- 04- 2018 - 10:34:00
طرابلس 17 أبريل 2018( وال ) - بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية
للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " مع سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى
ليبيا " تشوي سونغ سو" سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات
الكورية الجنوبية .
وأكد السفير الكوري رغبة بلاده في تطوير وتعزيز التعاون بين
المؤسسة والشركات الكورية العاملة في مجال النفط والغاز .
وأكد المهندس مصطفى صنع الله أن المؤسسة وشركاتها على استعداد لفتح
جسور التعاون مع كافة الشركات الكورية .. خاصة وأن المؤسسة ستقوم بتنفيذ
عدد من المشاريع التطويرية خلال هذا العام ، وأن الفرصة متاحة أمام
الشركات الكورية للمشاركة في تنفيذ عدد منها.
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