رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات الكورية الجنوبية.





طرابلس 17 أبريل 2018( وال ) - بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية

للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " مع سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى

ليبيا " تشوي سونغ سو" سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات

الكورية الجنوبية .

وأكد السفير الكوري رغبة بلاده في تطوير وتعزيز التعاون بين

المؤسسة والشركات الكورية العاملة في مجال النفط والغاز .

وأكد المهندس مصطفى صنع الله أن المؤسسة وشركاتها على استعداد لفتح

جسور التعاون مع كافة الشركات الكورية .. خاصة وأن المؤسسة ستقوم بتنفيذ

عدد من المشاريع التطويرية خلال هذا العام ، وأن الفرصة متاحة أمام

الشركات الكورية للمشاركة في تنفيذ عدد منها.

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