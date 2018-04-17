الاجتماع الدوري الرابع لوزارة العدل لسنة 2018م .الثلاثاء ، 17-04-2018 - 10:28:00



طرابلس 17 ابريل 2018 (وال) - عقد بمقر ديوان وزارة العدل أمس الاثنين
الاجتماع الدوري الرابع لسنة 2018م ، برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق "
محمد عبد الحميد "ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ورئيس جهاز الشرطة
القضائية .
وتناول الاجتماع بالنقاش مقررات الاجتماع الدوري السابق وما تم
التوصل إليه من نتائج .
كما تم استعراض خطاب القائم بأعمال النائب العام والمتضمن عددا
من التوصيات عقب اجتماع السادة المحامون العامون ورؤساء النيابات
الابتدائية خلال الفترة الماضية بهدف تذليل بعض الصعاب والعراقيل التي
تعثري سير عمل النيابة العامة بما يمكنها من أداء مهامها المنوطة بها .
...( وال ) ..

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