ارتفاع أسعار النفط وسط خطر تعطل إمدادات.





سنغافورة 18 ابريل 2018 (وال) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط

مخاوف من تعطيلات للمعروض ولاسيما في الشرق الأوسط.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 75ر71 دولار للبرميل مرتفعة 33

سنتا بما يعادل 5ر0 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 5ر0 بالمئة

إلى 58ر66 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن أسواق النفط تتلقى دعما من الشعور بوجود مخاطر كبير

لحدوث تعطيلات مثل إمكانية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتجدد

العقوبات الأمريكية على إيران وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية

والاقتصادية في فنزويلا.



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