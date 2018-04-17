تدعيم علاقات التعاون الأمني بين دولة ليبيا وجهورية ألمانيا .





طرابلس 17 أبريل 2018( وال ) - عقد اجتماع بوزارة الداخلية تناول سبل

تعزيز علاقات التعاون الأمني بين دولة ليبيا وجهورية ألمانيا .

وأفاد موقع وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء : أن الاجتماع عقد بمقر

إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية وضم رئيس هيئة السلامة الوطنية

، ورئيس جهاز المباحث الجنائية ، ومدير الإدارة العامة للتدريب بالوزارة

ومن الجانب الالماني الملحق الأمني للشرطة الإتحادية الألمانية وتناول

سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائي في المجالات الامنية من خلال البدء في

إعداد برامج لتنظيم دورات تدريبية وتزويد جهاز المباحث الجنائية ببعض

الإمكانيات والاجهزة العلمية المتطورة في هذا المجال .

كما تناول الاجتماع الذي حضره رئيس مكتب التعاون الدولي بإدارة

العلاقات ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب التعاون في مجال التدريب

وتأهيل قدرات هيئة السلامة الوطنية.

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