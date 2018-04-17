فريقا النصر والاتحاد لكرة اليد يواصلان المشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد 2018.





طرابلس 17 ابريل 2018 (وال) يواصل فريقا النصر والاتحاد لكرة اليد

ممثلا الكرة الليبية مشاركتهما في منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال

الكؤوس لكرة اليد 2018 التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى 23

أبريل الجاري.

حيث سيخوض فريق الاتحاد لكرة اليد في الجولة الثانية من منافسات

الدور التمهيدي للبطولة مباراة مع نظيره الأهلي المصري اليوم الثلاثاء في

مباراة تحديد الفريق الفائز بالترتيب الأول والثاني عن المجموعة الرابعة.

كما يواصل فريق النصر لكرة اليد مشاركته حيث سيخوض اليوم الثلاثاء

مباراته الثالثة ضمن البطولة أمام فريق إنتر كلوب الكونغولي.

وكان فريق النصر قد قابل فريقا فاب ياوندي الكاميروني والنجم

الساحلي التونسي.

ويذكر ان جدول مباريات فريق الاتحاد كالاتي : .

المباراة الأولى (13 أبريل) الاتحاد يلتقي ساليناز الغابوني .. المباراة

الثانية (15 أبريل) الاتحاد مع مينواه الكاميروني ، المباراة الثالثة (17

أبريل) الاتحاد مع الأهلي المصري .. الساعة 19:00 مساءً.

جدول مباريات فريق النصر.

المباراة الأولى (13 أبريل) النصر مع فاب الكاميروني ، المباراة الثانية

(15 أبريل) النصر مع النجم الساحلي التونسي .. المباراة الثالثة (17

أبريل) النصر مع إنتر كلوب الكونغولي .. الساعة 15:00 مساءً.

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