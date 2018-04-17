النائب أحمد معيتيق يلتقي القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين لدى ليبيا.





طرابلس 17 ابريل 2018 ( وال ) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

عمر معيتيق"، امس الإثنين مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية

لدى ليبيا "وانع تشيمين".

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالنقاش سبل تطوير

العلاقات الليبية الصينية في مختلف المجالات، والعمل على عودة الشركات

الصينية لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها في مجالات الإسكان، المرافق،

الاتصالات، الطرق، خلال الأشهر القادمة.

كما تم التطرق للمشروع المقدم من قبل الجانب الصيني، المتمثل في مشروع

طريق "الحرير والحزام للقرن الحادي والعشرين"، وإمكانية انضمام ليبيا له،

نظراً لأهميته بما يخدم ليبيا والدول المجاورة.

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