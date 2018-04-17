المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي يعرض على النائب أحمد معيتيق الخطة المزمع تنفيذها في ليبيا.





طرابلس 17 ابريل 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي

"أحمد معيتيق"، امس الإثنين نائبة الممثل الخاص للأمين العام "،"ماريا

ريبيرو"، والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي

"لؤي شبانة"، والوفد المرافق له.

واستعرض "شبانة"، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الخطط

والبرامج التي يسعى البرنامج لتنفيذها في ليبيا، وفق الاحتياجات الفعلية

خاصة بقطاع الرعاية الصحية ، وفتح المجال لمشاركة الشباب في العديد من

البرامج، منها تعزيز التنمية المستدامة، الأمن، السلام. كما تتضمن

الخطة تمكين المرأة بعدد من القطاعات ، بالتعاون مع الصندوق الإنمائي

واليونسيف، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة، الشؤون الاجتماعية، هيئة الشباب،

منظمات المجتمع المدني.. والعمل على تعزيز القدرات الإحصائية ونظم

البيانات فيما يتعلق بالتعداد السكاني.

وشدد السيد النائب على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ هذه البرامج .

...( وال ) ..