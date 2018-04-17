النائب أحمد معيتيق يبحث مع السفير الكوري عودة الشركات واستئناف عمل السفارة بطرابلس.





طرابلس 17 أبريل 2018( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، امس الإثنين مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا "تشوي

سونغ سو"، الخطوات العملية بشأن عودة الشركات الكورية، لاستكمال

المشروعات المتعاقد، عليها خاصة مشروعات المحطات الكهربائية، والتي بدأت

فعلياً وبشكل ملحوظ بتكاثف جهود كافة الجهات المعنية، وتكليف فرق عمل من

المهندسين المختصين من الشركات الكورية لإعداد تقاريرها، لضمان عودتها

والبدء في العمل هذا الصيف، وإعادة افتتاح السفارة الكورية للعمل من

طرابلس خلال الأشهر القريبة القادمة.

وأكد السفير "سونغ سو"، استعداد الشركات الكورية لاستئناف عملها في

ليبيا، في حال توفر الضمانات الأمنية والبيئة المناسبة لاستكمال

المشاريع.

كما جدد السفير الكوري رغبة بلاده في زيادة حجم المشاريع، لتشمل

المشاريع الإنشائية والإسكانية وتجهيز المدارس وفقاً للمتطلبات.

ومن جانبه أكد ( معيتيق ) رغبة حكومة الوفاق الاستفادة من التجربة

الكورية في مجال الحكومة الالكترونية حسب الحاجة المتمثلة في "الجمارك،

المصارف، الجوازات، الإمداد الطبي"، والعمل على إيفاد متخصصين للتدريب في

كوريا.

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