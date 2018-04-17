امريكا تعتزم دراسة فرض عقوبات جديدة على روسيا .





واشنطن 17 ابريل 2018 (وال) - أعلن البيت الابيض أمس الاثنين ان امريكا

تعتزم فرض عقوبات جديدة بحق روسيا لكنها لم تتخذ قرارا بذلك بعد.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي قالت الاحد

إن وزير الخزانة ستيف منوتشين سيعلن عقوبات جديدة اعتبارا من الاثنين إلا

أن المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز لم تؤكد ذلك.

وصرحت ساندرز "ندرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وسيتم اتخاذ قرار في هذا

الصدد قريبا"، مضيفة "نحن في مرحلة التقييم لكن ليس هناك ما نعلنه الان".

الا ان هايلي كانت واضحة وأعلنت أنه سيتم فرض عقوبات مرتبطة بدعم روسيا

بحسب تعبيرها للبرنامج العسكري الكيميائي لسوريا.

وذكرت هايلي في مقابله مع شبكة "فوكس نيوز" بان واشنطن فرضت عقوبات عدة

على موسكو حول مجموعة من الملفات، وأشارت الى "عقوبات متواصلة كما سترون

أيضا الاثنين".

كذلك أوضحت هايلي لشبكة "سي بي اس" ان واشنطن ستتخذ اجراءات ضد موسكو

وطهران الداعمتين لنظام بشار الاسد، مضيفة "سترون ان العقوبات على روسيا"

سيتم اعلانها.

ومضت تقول ان منوتشين "سيعلن هذه العقوبات اعتبارا من الاثنين اذا لم يكن

قد قام بذلك وستستهدف بشك مباشر مختلف المؤسسات التي تعمل على تجهيزات

مرتبطة بالاسد واستخدام أسلحة كيميائية"، ملمحة الى أن الامر يمكن ان

يتعلق بعقوبات محددة الاهداف ضد شركات روسية.

وأحال مسؤولون في وزارة الخارجية والخزانة الصحافيين الذين سألوهم بعدها

حول العقوبات الى البيت الابيض.

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