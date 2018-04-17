قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات ويفتش منازل وينصب حواجز في الخليل.





الخليل 17 ابريل 2018 (وال) - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، عددا من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في

محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدتي يطا

وحلحول، وفتشت عدة منازل.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز

عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي

"جورة بحلص"، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين، مما تسبب

في إعاقة مرورهم

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